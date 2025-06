Corte de 25 pb deixa juros em boa posição para enfrentar incertezas, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a redução das taxas de juros em 25 pontos-base (pb) realizada nesta quinta-feira, 5, deixa a política monetária em "boa posição para enfrentar incertezas". "Com corte hoje e nível atual dos juros, estamos em boa posição para navegar circunstâncias que virão a seguir e retornar a inflação para a meta sustentadamente no médio prazo", disse, em coletiva de imprensa para comentar a decisão.

Lagarde apontou que ainda não é possível dizer se a política monetária está em uma zona neutra, tendo em vista que o banco central está chegando somente agora ao "fim" do ciclo monetário responsável por responder aos choques econômicos dos últimos anos.