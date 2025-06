Alcolumbre fala em 'tempos desafiadores', mas defende multilateralismo no comércio

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defendeu, nesta quinta-feira, 5, o multilateralismo no comércio e afirmou que só assim o mundo conseguirá atingir a prosperidade econômica. "Vivemos tempos desafiadores. O Brics tem defendido o sistema multilateral, aberto e não discriminatório, baseado na OMC. São muitos os desafios globais, mas só através do respeito a regras internacionais que encontraremos a prosperidade", afirmou.

As declarações ocorreram durante discurso de encerramento do 11º Fórum Parlamentar do Brics e vem em um momento em que autoridades de diversos países criticam a política unilateralista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.