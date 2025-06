Alckmin: 'todos queremos cumprir arcabouço e temos compromisso com déficit zero'

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 5, que o esforço do governo para buscar uma alternativa para a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é porque "todos queremos cumprir o arcabouço fiscal e temos compromisso com o déficit primário zero".

Alckmin participou de almoço na terça-feira, 3, promovido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre.