Tesouro confirma emissão soberana em dólar no mercado internacional com títulos de 5 e 10 anos

Segundo o Tesouro, será realizada a emissão de um novo benchmark de 5 anos, com vencimento em 2030, e a reabertura do atual benchmark de 10 anos, o Global 2035.

O Tesouro Nacional confirmou que realizará nova emissão de títulos da dívida soberana brasileira em dólares no mercado internacional nesta quarta-feira, 4. A informação havia sido antecipada pelo Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A operação será liderada pelos bancos BNP Paribas, Citigroup e Santander. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final desta quarta-feira.

"O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira", diz em nota.

Segunda rodada

Em fevereiro deste ano, o Tesouro Nacional captou US$ 2,5 bilhões com a emissão de bonds de 10 anos, um novo benchmark denominado Global 2035. O título foi emitido com cupom de juros de 6,625% ao ano (a.a), cujo pagamento semestral será realizado a cada dia 15 dos meses de março e setembro. O vencimento se dará em 15 de março de 2035.

De acordo com o Tesouro, a emissão foi realizada ao preço de 99,091% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 6,750% a.a. Esse valor corresponde a um spread de 220 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano), o menor desde 2020 para um benchmark de 10 anos, segundo o órgão.