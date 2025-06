Taxas de juros longas caem alinhadas à dinâmica dos Treasuries, mas fiscal limita alívio

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,830%, de 14,808% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 passou de 14,18% para 14,21%. A do DI para janeiro de 2029 caiu a 13,60%, de 13,65%, e a do DI para janeiro de 2031, de 13,78% para 13,72%.

Os juros futuros fecharam a sessão com viés de alta nas taxas curtas e intermediárias e as longas em queda marginal. A leve desinclinação da curva foi atribuída principalmente ao exterior. O tombo dos rendimentos dos Treasuries trouxe algum alívio para a ponta longa, mas limitado pelas incertezas com o quadro fiscal, diante da espera pelas medidas alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A curva americana mostrou fechamento importante nesta quarta-feira, após dados fracos da economia estimularem apostas numa postura mais dovish do Federal Reserve, num dia também de queda forte dos preços do petróleo. Com o ISM de Serviços em maio entrando em terreno contracionista, e a geração de vagas na pesquisa ADP, também de maio, vindo muito abaixo da esperada, o mercado elevou a probabilidade de corte de juros em junho para perto de 30%.

O yield da T-Note de dez anos cedia mais de 10 pontos-base no fim da tarde, tocando os 4,35% nas mínimas da sessão, mas com efeito sobre as taxas locais diluído pelas preocupações com as contas públicas. "O mercado doméstico está sentindo a falta de informações sobre as compensações ao IOF. Algumas medidas têm sido ventiladas, mas de concreto não se sabe absolutamente nada", avalia Gustavo Rostelato, economista da Armor Capital.

Em comentário a clientes, Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, afirma que o governo, que até então alegava serenidade nas contas públicas, se mostra irredutível quanto na questão do IOF, adotando agora o discurso de que as finanças públicas estão à beira do colapso. "Ontem, após o almoço na residência presidencial, tivemos um 'não evento'. Enquanto todos aguardavam um anúncio mais objetivo e preciso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apenas trouxe incertezas", diz.

"As notícias sobre o IOF e a troca por algumas receitas extraordinárias não são boas. A parte que é permanente é burocrática, exige PEC, o que parece difícil de progredir com um governo com aprovação em queda", afirma Sanchez.