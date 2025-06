Petrobras, BNDES e Finep lançam edital para gestor de FIP com potencial de R$ 500 mi

A Petrobras aportará R$ 250 milhões, limitados a 49% do fundo; o BNDES, R$ 125 milhões, com limite de 25%; e a Finep, mais R$ 60 milhões. "Além dos cotistas-âncora, o fundo tem potencial para receber aportes de outros investidores, podendo alcançar investimento total de até R$ 500 milhões", disseram os participantes em nota.

As áreas-alvo dos investimentos serão a Geração de Energia Renovável, Armazenamento de Energia e Eletromobilidade, Combustíveis Sustentáveis, Captura de Carbono Utilização e Estocagem (CCUS) e Descarbonização de Operações. O investimento será feito apenas no Brasil, ressaltaram.

O gestor do fundo selecionado por meio do edital terá independência para as decisões de investimentos, além de autoridade para agir em nome do fundo. A expectativa é que o processo de seleção seja concluído em outubro e as operações sejam iniciadas no primeiro semestre de 2026. O prazo total do FIP será de até 12 anos.

"Acreditamos que por meio do programa de CVC será possível fomentar ideias e modelos de negócios inovadores, aproximando ainda mais a Petrobras do ecossistema de inovação e reforçando nossa liderança na transição energética justa. Ter parceiros experientes nesta construção, como BNDES e Finep, traz mais solidez para esta ação", afirmou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

O Corporate Venture Capital (CVC) é um modelo de investimento em que empresas, geralmente de grande porte, aportam recursos em soluções emergentes, com potencial de crescimento e que atuam em atividades estratégicas. A iniciativa é uma das ações do Acordo de Cooperação Técnica, assinado em junho de 2023, para formação da Comissão Mista BNDES-Petrobras, voltada para as áreas de óleo e gás, com focos em pesquisa científica, transição energética e descarbonização e desenvolvimento produtivo e governança.

"Esse novo Fundo é convergente com a estratégia de atuação do Sistema BNDES e com a missão da Nova Indústria Brasil, que busca impulsionar a bioeconomia, a descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações. Investir na transição climática, por meio de inovação, é investir no futuro. É a chave para impulsionar uma economia sustentável e resiliente diante dos desafios globais", explicou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

De acordo com a Petrobras, o FIP anunciado hoje fará parte do Petrobras Innovation Ventures, um novo módulo do Conexões para Inovação, programa gerido pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras (Cenpes). O Petrobras Innovation Ventures tem como objetivo investir, por meio de fundos, em participações minoritárias em startups e micro, pequenas e médias empresas de base tecnológica que possuam soluções inovadoras em áreas estratégicas para a Petrobras, no Brasil e no exterior.