Novo parque solar em Minas Gerais pode abastecer 350 mil habitantes

"O Brasil já é hoje o grande celeiro do mundo. Grande produtor de proteína animal e vegetal. Temos um parque industrial extremamente vigoroso. Energia elétrica mais limpa do mundo, energia renovável. Energia solar crescendo fortemente. O Brasil hoje está entre os maiores produtores do mundo, entre os seis maiores, tanto de energia solar quanto de energia eólica", afirmou.

Segundo o governo federal, que financiou R$ 690 milhões para o projeto, o objetivo do parque é ampliar a geração de energia limpa e renovável no país. O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, participou da inauguração da obra na cidade mineira, a cerca de 250 quilômetros de Brasília.

Além da energia eólica, é possível utilizar o gás natural existente na região de Arinos por meio da captura dos gases de efeito estufa.

Com 49,57% do total, o setor residencial lidera o consumo de energia solar no Brasil, seguido pelo setor de comercial e serviços, com 28,43%; e o rural, com 13,50%. O setor industrial aparece com 7,23%, enquanto o setor público, com os serviços e iluminação pública, somam 1,27%.