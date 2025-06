Lula nega erro de Haddad sobre IOF, mas admite alternativas

O presidente disse que o aumento do imposto foi uma tentativa de fazer um "reparo", porque o Senado, segundo ele, descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de compensar a desoneração da folha de pagamentos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 3, que o anúncio do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) não foi um erro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e atribuiu a medida ao "afã" dele para dar respostas rápidas à sociedade sobre o tema. Lula afirmou que outras possibilidades serão estudadas, mas não respondeu se está disposto a discutir desvinculações como alternativa às mudanças no IOF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O Haddad, no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que elaborou na Fazenda. Se houve uma reação, de quem tem outras possibilidades (para a alta do IOF), nós estamos discutindo", afirmou.

As declarações de Lula socorrem Haddad no momento em que o ministro é alvo da oposição e também de aliados, inclusive do PT, após anunciar o aumento nas alíquotas de cobrança do imposto como forma de cumprir as metas do arcabouço fiscal.

Além do aumento do imposto, a equipe econômica anunciou R$ 31,3 bilhões entre contingenciamento e bloqueio de verbas do Orçamento.

Pressa