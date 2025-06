Gripe aviária: governo do DF confirma caso no Zoológico de Brasília

Um pombo e um irerê foram encontrados mortos nas dependências do zoológico. De acordo com o governo do DF, essas aves eram de vida livre, ou seja, não faziam parte do plantel do zoo, mas circulavam pelo local em razão da oferta natural de abrigo, água e alimento.

O governo do Distrito Federal informou nesta terça-feira, 3, que foi detectado um caso de gripe aviária de alta patogenicidade (IAAP) no Zoológico de Brasília. As amostras foram coletadas no dia 28 de maio, após a notificação de que duas aves haviam morrido no local.

Com a confirmação do foco, o Zoológico, que estava fechado temporariamente, permanecerá interditado pelo menos até o dia 12, caso não ocorram novos casos no local.

Após o fechamento do espaço, no último dia 28 de maio, a Secretaria de Agricultura do DF delimitou um raio de três quilômetros ao redor do Zoológico e realizou visitas a todas as propriedades rurais com criação de animais. Equipes técnicas verificaram a saúde das aves e orientaram os produtores sobre sinais clínicos compatíveis com doenças aviárias, reforçando a necessidade de notificação imediata diante de qualquer suspeita.

No mês passado, a gripe aviária foi identificada em uma granja comercial no Brasil. O caso foi registrado em Montenegro (RS) e levou diversos países a suspenderem a importação de carne de frango produzida no Brasil.