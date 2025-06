Fávaro: expectativa é de redução de restrição comercial ao frango brasileiro ao fim dos 28 dias

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira, 4, que o Brasil demonstrou ao mundo a robustez do seu sistema sanitário ao controlar o foco de gripe aviária registrado no País. "Nessa crise, o Brasil mostrou ao mundo a robustez do sistema sanitário", declarou durante coletiva de imprensa para atualização dos casos da doença.

Segundo Fávaro, o País já chegou à metade do período de vazio sanitário - os 28 dias sem novos registros de gripe aviária em granjas comerciais - sem novas mortes de animais.