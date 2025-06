Dólar recua em linha com exterior em meio ADP fraco nos EUA, PMIs europeus e minério

O dólar renovou mínima intradia ante o real, cotado a R$ 5,6105 (-0,45%), reagindo à fraca criação de 37 mil empregos no setor privado dos Estados Unidos em maio, bem abaixo das previsões do mercado (+130 mil). Após os dados, o presidente Donald Trump afirmou que o presidente do Fed, Jerome Powell, precisa reduzir a taxa de juros, o que tem sido protelado pelo Fed em meio às incertezas sobre tarifas e fiscais nos EUA.

Além disso, o mercado de câmbio é pressionado pela queda global da divisa americana frente a outras moedas fortes e emergentes em meio ao avanço do minério de ferro na China e dados de PMIs de serviços na zona do euro e Reino Unido melhores que as previsões dos analistas.