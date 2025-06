Distritos dos EUA identificaram que atividade econômica recuou um pouco, diz Livro Bege do Fed

A atividade econômica, segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) publicado nesta quarta-feira, 4, recuou um pouco desde o relatório anterior, com metade dos distritos indicando declínios moderados da atividade. Três distritos reportaram nenhuma mudança e outros três relataram leve expansão.

Já os relatos sobre gastos com consumo foram mistos, com maioria dos distritos notando nenhuma mudança ou leve queda no quesito.