Bolsas de NY fecham sem coesão inibidas por dados fracos e tensões com China

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta quarta-feira, 4, sem sincronia, ainda que o Nasdaq tenha sido sustentado pelo desempenho positivo do setor de tecnologia. O Dow Jones encerrou o pregão na mínima do dia. O rumo das ações foi limitado por dados econômicos fracos, que alimentaram preocupações sobre os impactos das políticas comerciais do governo Trump. O índice Dow Jones recuou 0,22%, aos 42.427,74 pontos, na mínima do dia. O S&P 500 avançou 0,01%, a 5.970,81 pontos, e o Nasdaq subiu 0,32%, a 19.460,49 pontos. Os dados são preliminares.

As ações das fabricantes de semicondutores foram destaque após o governo americano informar que empresas do setor elevaram compromisso para investimentos a US$ 300 bilhões. As ações da Marvell Technology saltaram 6,3%, seguidas por On Semiconductor (+6,1%) e NXP Semiconductors (+5,6%). Já a Nvidia, que ultrapassou na terça-feira a Microsoft como empresa mais valiosa dos EUA, avançou apenas 0,5%. O movimento também impulsionou outras ações do setor de tecnologia. Por outro lado, a Tesla recuou 3,6% após divulgar vendas fracas na China e na Alemanha, além de um desentendimento público entre o CEO Elon Musk e o presidente Trump. A CrowdStrike Holdings caiu 5,8%, apesar de superar as estimativas de lucro, a receita ficou aquém do esperado. No campo macroeconômico, o índice ISM de serviços caiu para o território de contração pela primeira vez desde junho do ano passado. Além disso, a criação de empregos no setor privado veio bem abaixo das expectativas. Após os dados, Trump voltou a pressionar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, por cortes nos juros.