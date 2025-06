Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em alívio fiscal alemão e tarifas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/06/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, com o índice alemão DAX se aproximando de máximas históricas em meio a expectativas de aprovação de um pacote de alívio fiscal que impulsione o crescimento da Alemanha, maior economia da região, mas com o apetite por risco limitado pelas incertezas da errática política tarifária do governo Trump.