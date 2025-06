BC do Canadá mantém taxa básica de juros a 2,75% ao ano, como previsto

O BC do Canadá também discutiu a trajetória futura das taxas de juros. Neste ponto, os dirigentes expressaram visões diferentes, com boa parte observando a necessidade de reduzir os juros caso a economia enfraqueça diante do ambiente global incerto e as pressões de custos sobre a inflação continuem limitadas.

O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros em 2,75% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 4, em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. Em nota, o banco central canadense disse que houve "claro consenso" sobre a necessidade de deixar a política monetária inalterada, conforme os dirigentes obtêm mais informações sobre as políticas comerciais dos EUA e seus impactos.

O banco central notou que, apesar da trégua tarifária entre EUA e China, ainda não é possível ter certeza sobre qual será o futuro das negociações comerciais entre as duas maiores potências globais ou entre os americanos e seus outros parceiros comerciais. "As tarifas seguem mais elevadas do que estavam no começo de 2025, e novas ações no comércio continuam sendo ameaçadas", destacou o comunicado.

O BC reconheceu que, apesar deste cenário, o Produto Interno Bruto (PIB) canadense veio bem acima do esperado no primeiro trimestre, em alta de 2,2%, impulsionado pela antecipação de exportações para os EUA e acúmulo de inventários, colocando em segundo plano a demanda doméstica fraca. Contudo, o mercado de trabalho do Canadá enfraqueceu, particularmente em setores ligados ao comércio, e a taxa de desemprego saltou a 6,9%, sinalizando enfraquecimento "considerável" do PIB no segundo trimestre, alerta o BoC.

O BC do Canadá disse que pretende administrar esses riscos para o crescimento econômico e suas pressões de baixa para a inflação, contrabalançando com os custos mais elevados e pressão de alta provocados pelas tarifas.