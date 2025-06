Vendas de motos sobem 17,5% em maio ante maio de 2024, aponta Fenabrave

Na margem - ou seja, de abril para maio -, as vendas de motos subiram 5,8%. O setor segue aquecido, na esteira da expansão dos serviços de entrega (delivery), além da busca dos consumidores por veículos mais baratos e econômicos em combustível.

As vendas de motos tiveram crescimento de 17,5% em maio, na comparação com o mesmo mês de 2024. No total, 193,4 mil motocicletas foram comercializadas, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

O presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, pondera, no entanto, que o segmento começa a ser afetado pela redução de crédito. "Com o aumento da taxa Selic, os financiamentos ficaram mais difíceis para a maior parte dos compradores de motocicletas de 100 a 250 cilindradas, que formam mais de 80% do mercado de duas rodas", comenta.

Nos cinco primeiros meses do ano, as vendas de motos tiveram alta de 10,8%, chegando a 849,9 mil unidades, número que supera o total de carros de passeio vendidos no mesmo período: 719,5 mil.