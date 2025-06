Pressão e coerção não são a melhor forma de engajar com a China, alerta porta-voz

O Ministério das Relações Exteriores da China reiterou a posição do país quanto a "acusações falsas" dos Estados Unidos sobre violação da trégua alcançada em Genebra. Ecoando comentários do Ministério do Comércio, o porta-voz Lin Jian argumentou que o país está "responsável e fielmente" seguindo os termos do acordo, ao contrário do lado americano.

"Vamos lembrar novamente que pressão e coerção não são a melhor forma de engajar com a China", alertou o porta-voz, em coletiva de imprensa.