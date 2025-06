O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul subiu 0,1% no primeiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 3, pelo Stats SA, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. No quarto trimestre de 2024, o PIB sul-africano cresceu 0,4% ante o terceiro, de acordo com dado revisado do Stats SA.