Ouro fecha em queda com retomada do ganho do dólar e apetite por risco

O contrato de ouro com vencimento em junho recuou 0,61% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.350,2 por onça-troy.

Os contratos futuros de ouro fecharam a terça-feira, 3, em queda, pressionados pelo avanço do dólar e a melhora do apetite por risco em Wall Street, mas se mantiveram próximos das máximas de quase quatro semanas, após a forte valorização na segunda-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A disparada do ouro na segunda-feira foi impulsionada pelo agravamento das tensões comerciais entre Washington e Pequim, diz David Morrison, da Trade Nation. Nos últimos dias, as duas partes acusaram-se mutuamente de violar o acordo comercial temporário que reduziu as tarifas de importação entre os países.

Como consequência, o dólar caiu bruscamente, à medida que investidores buscavam refúgio em ativos considerados mais seguros, como o ouro, o franco suíço e o iene japonês, afirma Morrison.

Nesta terça-feira, o chanceler chinês, Wang Yi, reuniu-se em Pequim com o novo embaixador dos Estados Unidos na China, David Pound, segundo a Xinhua. Os mercados agora aguardam uma possível reunião entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping ainda esta semana.

Para Morrison, os investidores talvez queiram esperar para ver como o ouro se estabiliza após o rali de segunda-feira.