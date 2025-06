Nvidia suplanta Microsoft e se torna a maior companhia dos EUA em valor de mercado

As ações da gigante de semicondutores subiram 2,9% durante as negociações de terça-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ela tinha uma capitalização de mercado de US$ 3,45 trilhões, em comparação com os US$ 3,44 trilhões da Microsoft no fechamento, de acordo com a Dow Jones Market Data.

A Apple tem a terceira maior capitalização de mercado, com US$ 3,04 trilhões.

Os investidores haviam fugido das ações da Nvidia após a revelação do DeepSeek da China, parte de uma derrota mais ampla das ações de tecnologia no início do ano. O movimento cortou mais de US$ 590 bilhões do valor de mercado da Nvidia em um único dia, mas a empresa se recuperou desde então. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.