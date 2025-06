Melhor abordagem monetária é paciência e não há pressa para cortar juros, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que a melhor abordagem monetária é a paciência e que não está com pressa para cortar as taxas de juros, em texto publicado nesta terça-feira, 3. Segundo ele, a economia norte-americana continua saudável, mas que "podemos monitorar incertezas de emprego e preços".

"Existe uma grande incerteza, o que torna bastante difícil prever a economia com confiança", menciona o dirigente.