Lula: governo tem 3 programas para anunciar em breve que estão sendo feitos 'com muito carinho'

Segundo o presidente, é injusto o preço que os consumidores de alguns Estados pagam pelo gás de cozinha ao ser comparado com o valor do produto que sai da Petrobras.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 3, que o governo federal vai anunciar, em breve, três programas que estão sendo trabalhados "com muito carinho". As propostas são um programa para baratear o gás de cozinha, uma linha de crédito para reforma de casas e uma linha de crédito para motoristas de aplicativo.

"Não é justo a Petrobras vender um botijão de gás por R$ 37 e muitas vezes ele chega em alguns Estados por R$ 140. Coitado do consumidor", disse Lula.

Segundo Lula, a preparação da iniciativa já está finalizada. "Nós estamos tentando elaborar, está pronto o programa. Nós só vamos escolher a data de lançar", disse.

O presidente anunciou também que futuramente o Planalto vai anunciar a construção de locais para repouso de caminhoneiros na beira de estradas que são gerenciadas pelo governo federal. "Haverá um lugar onde eles poderão descansar", disse.

A coletiva de Lula com jornalistas ocorreu após uma reunião, na noite da segunda-feira, 2, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP).