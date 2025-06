Lula afirma que dados econômicos são os melhores dos últimos anos no Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 3, que os dados econômicos vistos no seu governo são "os melhores dos últimos anos." Ele citou números de crescimento econômico e ações do governo - como a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, a Medida Provisória do setor elétrico e o Pé-de-Meia - em uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

"Eu digo sempre que é importante lembrar que a última vez que o Brasil tinha crescido acima de 3% foi em 2010, quando eu era presidente, quando a economia cresceu 7,5%", disse Lula, afirmando que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro vem superando as projeções do mercado e voltou a surpreender no primeiro trimestre deste ano.