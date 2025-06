Juros longos caem com mercado à espera de medidas alternativas ao IOF

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,810%, de 14,790% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 subia de 14,16% para 14,19%. O DI para janeiro de 2029 tinha taxa de 13,65%, de 13,68% ontem no ajuste.

Os juros futuros fecharam a terça-feira com viés de queda nos vencimentos longos, e estáveis nos demais vértices. A dinâmica do mercado foi ditada pela expectativa de um desfecho positivo para o imbróglio sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A expectativa pelas medidas pautou o mercado durante toda a sessão, com as taxas mostrando queda firme à tarde, mas perdendo fôlego posteriormente. Pela manhã, em entrevista a jornalistas, o presidente Lula indicou que no almoço no Palácio do Alvorada, no começo da tarde, um acordo seria discutido e poderia haver um anúncio "da compensação que o Brasil precisa ter para colocar as nossas contas fiscais em ordem". Neste almoço, estiveram os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entre outros participantes.

Ao fim do encontro, porém, as expectativas de que sairia algo ainda hoje foram frustradas. Haddad afirmou que foi firmado um compromisso de não anunciar nada antes de reuniões com líderes. "Até domingo trabalharemos na apresentação formal das medidas e impactos", disse, o que levou o recuo das taxas a perder força. Porém, falou em "alinhamento entre Executivo e Legislativo para dar um passo mais ousado no encaminhamento das medidas".

Na semana passada, Motta havia dado dez dias para o governo propor nova solução, mas a indicação do Executivo era de que tudo seria resolvido num prazo menor. De todo modo, as taxas longas mantiveram o sinal de baixa, com o mercado apostando em uma solução mais estrutural, que passe pela redução de gastos e não somente via receitas.

"Um ajuste baseado na receita já está precificado pelo mercado. Se vier algo mais estrutural, que bata nas despesas obrigatórias, aumenta a probabilidade de continuidade dessa alta da bolsa e da queda do dólar e do DI longo. Se for um ajuste realmente estrutural, há muito espaço para melhora no mercado", afirma Eduardo Velho, economista-chefe e sócio da Equador Investimentos.