Ibovespa interrompe sequência negativa e fecha em alta de 0,56%, aos 137,5 mil pontos

O Ibovespa interrompeu nesta terça-feira, 3, sequência de quatro perdas ao avançar 0,56%, aos 137.546,26 pontos, com giro a R$ 21,8 bilhões na sessão, em que oscilou dos 136.174,84 aos 137.672,31 pontos, saindo de abertura aos 136.786,75. Nesta terça-feira, o Ibovespa inverteu o comportamento do dia anterior, contando com o apoio da maioria dos bancos (exceção ainda para Itaú PN -0,32%), mas sem o das commodities (Vale ON -0,06%; Petrobras ON +0,37%, PN -0,26%), que na segunda-feira haviam sido decisivas para mitigar as perdas do índice da B3. Santander fechou em alta (Unit +0,75%), em dia positivo também para Bradesco (ON +1,21%, PN +1,73%).

Na ponta de ganhos, destaque em geral também para ações do ciclo doméstico: Magazine Luiza (+7,44%), Cosan (+6,09%), Natura (+5,18%), Yduqs (+5,05%) e São Martinho (+5,01%). No lado oposto, JBS (-3,38%), Rede D'Or (-3,04%), Minerva (-1,56%), RD Saúde (-1,39%) e Braskem (-1,23%). Na semana e no mês, o Ibovespa avança 0,38%, colocando a alta do ano a 14,35%.