Hims & Hers Health vai adquirir plataforma de saúde Zava em uma transação em dinheiro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os termos exatos do negócio não foram divulgados, mas a Hims afirmou que ele seria financiado exclusivamente com dinheiro. Espera-se que a aquisição seja concluída no segundo semestre do ano e que o negócio seja agregador até 2026.

A Zava atende a mais de 1,3 milhão de clientes ativos, de acordo com as empresas. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado)