Bolsas da Europa sobem com alívio na inflação, mas tensão comercial segue no radar

As bolsas da Europa reverteram as perdas da manhã e encerraram o pregão em alta desta terça-feira, 3, com os investidores digerindo indicadores econômicos da região enquanto aguardam desdobramentos da guerra comercial, que segue como ameaça ao crescimento global.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As ações de siderúrgicas como Thyssenkrupp (-1,13%) e ArcelorMittal (-0,94%) recuaram, com o mercado avaliando os efeitos do plano do governo Trump de dobrar as tarifas sobre aço e alumínio para 50%, medida que entra em vigor nesta quarta-feira.

Na esfera econômica, a taxa de desemprego da zona do euro caiu para 6,2% em abril, em linha com as expectativas do mercado. Já a inflação na região desacelerou mais do que o previsto em maio, indicando uma possível tendência de queda, o que sustentou o apetite por risco nas bolsas.

Apesar disso, os ganhos foram limitados pela previsão de desaceleração no crescimento global neste ano, diante do impacto contínuo da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cortou suas projeções de crescimento para 2025 e 2026, alertando que o cenário global está se tornando "cada vez mais desafiador". Ainda assim, a expectativa é de aceleração do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro em 2025.