UE multa Delivery Hero e Glovo em US$ 373 milhões após investigação por práticas de cartel

O regulador antitruste europeu anunciou nesta segunda-feira que multou as empresas após constatar que elas concordaram em não "roubar" funcionários uma da outra, compartilhar informações comercialmente sensíveis entre si e dividir mercados geográficos entre si dentro da UE por quatro anos.

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), multou as empresas de entrega de alimentos Delivery Hero e Glovo em 329 milhões de euros (US$ 373,4 milhões) totais pelo que considerou "práticas de cartel", antes de a Delivery Hero adquirir o controle acionário de sua concorrente espanhola em 2022. A Delivery Hero recebeu a multa mais alta, de 223,29 milhões de euros, enquanto a Glovo foi multada em 105,73 milhões de euros.

"Cartéis como este reduzem as opções para consumidores e parceiros de negócios, reduzem as oportunidades para os funcionários e reduzem os incentivos para competir e inovar", afirmou a Comissão.

Ambas as empresas admitiram seu envolvimento no cartel e concordaram em resolver o caso, afirmou a comissão, o que levou a uma redução da multa. A Delivery Hero afirmou em um comunicado que cooperou totalmente com a investigação da Comissão e que anteriormente havia reservado uma provisão de 400 milhões de euros para o resultado da investigação.

É a primeira vez que a comissão penaliza empresas por elaborarem os chamados "acordos de não-contratação", nos quais decidem não competir por trabalhadores, e a primeira vez que aplica uma sanção a uma empresa por usar sua participação em um concorrente para influenciar seu comportamento. Fonte: Dow Jones Newswires.