UE aprova 'incondicionalmente' joint venture de BAE Systems, Leonardo e Japan Aircraft

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE) aprovou incondicionalmente nesta segunda-feira, 2, uma joint venture entre a BAE Systems, a Leonardo e a Japan Aircraft Industrial Enhancement, que é uma subsidiária da Mitsubishi Heavy Industries. As três empresas haviam concordado com a joint venture em dezembro para desenvolver um jato de combate de sexta geração e deterão, cada uma, uma participação de 33,3% no empreendimento conjunto.

O órgão antitruste europeu disse nesta segunda-feira que concluiu que a união não levantará preocupações concorrenciais.