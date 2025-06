Regra do arcabouço é estratégia de médio prazo desde o lançamento, diz subsecretária da Fazenda

"Desde o início estava explícito: isso [o arcabouço] é uma estratégia de médio prazo, mas ao longo do tempo traz a redução do gasto sobre o PIB. Já observamos isso em 2024, primeiro ano de vigência do arcabouço, e basicamente, pela lógica do arcabouço, o que vai acontecer é essa redução do gasto sobre PIB", disse Freire durante participação em evento do Monitor do Mercado.

Diante do avanço das despesas obrigatórias que ameaçam a sustentabilidade do arcabouço das contas públicas, a subsecretária de Política Fiscal no Ministério da Fazenda, Débora Freire, disse nesta segunda-feira, 2, que a regra é, desde o seu lançamento, uma estratégia de médio prazo. Ela ressaltou, porém, que a política fiscal tem cumprido o objetivo de reduzir os gastos como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), assim como assegurou que as metas fiscais colocadas serão entregues.

Segundo Maílson, o País tem um encontro marcado com uma crise em 2027, quando as regras atuais do arcabouço obrigam um corte nas despesas discricionárias que deixaria a máquina pública sem recursos.

A fala da subsecretária foi uma resposta à crítica feita, no mesmo painel, pelo ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega a respeito da insustentabilidade do "sistema fiscal" brasileiro. A origem, apontou Maílson, está na ideia, consolidada na Constituição de 1988, de combater a desigualdade e a pobreza com mais gastos, ao invés de mais eficiência.

Ao voltar a ter a palavra no encerramento do painel, Maílson esclareceu que não se referia à equipe econômica em seu comentário sobre a crença de alas do governo de que "gasto é vida". Mas ressaltou que, a respeito do "desastre fiscal", o anúncio foi feito pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, ao projetar que o próximo presidente não vai conseguir governar com base nas regras fiscais atuais. "Ela mostrou que, em 2027, não há mais dinheiro para gastos discricionários. Ora, se não há mais dinheiro para gastos discricionários, isso é um desastre", afirmou Maílson.

Medidas para lidar com grande desafio da rigidez orçamentária

No mesmo evento, a subsecretária de Política Fiscal no Ministério da Fazenda disse que a contenção dos salários de agentes públicos e um limite ao reajuste do salário mínimo, ações derivadas do pacote de medidas anunciado em novembro, foram iniciativas tomadas para reforçar o arcabouço das contas públicas e lidar com o "grande" desafio da rigidez do orçamento, onde, pontuou, quase 93% das despesas são obrigatórias.