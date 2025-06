Maílson, sobre IOF: se estivesse lá, tinha feito o mesmo; não tem alternativa

O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega teceu nesta segunda-feira, 2, críticas ao apetite por gastos do governo. Mas, dada a falta de espaço para cortes em um orçamento engessado, disse que tomaria a mesma decisão do atual titular da pasta, Fernando Haddad, no caso da elevação das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Se eu estivesse lá, tinha feito a mesma coisa, porque ninguém tem alternativa para isso ... As despesas obrigatórias invadem o espaço e não tem como cortar", comentou Maílson, que é sócio da consultoria Tendências, durante painel de um evento do Monitor do Mercado.