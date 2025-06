Juros futuros têm viés de baixa nos vencimentos curtos e intermediários na 1ª hora

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilaram perto da estabilidade na primeira hora de negociação desta segunda-feira, 2, com porcentuais próximos dos ajustes de sexta-feira, mas com viés de baixa nos vencimentos curtos e intermediários e longos. O desempenho resulta da influência de baixa vinda do mercado de câmbio com a referência de alta dos retornos dos Treasuries, em dia de tensão no mercado internacional com a guerra tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump.

Às 9h30, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 projetava taxa de 14,770%, ante 14,796% do ajuste de sexta-feira.