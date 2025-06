Fomento a ações de biodiversidade e desenvolvimento marinho do BNDES mobiliza R$ 350 milhões

"Quanto mais ciência a gente tiver, quanto mais conhecimento, mais segurança e mais conforto o Brasil vai ter de poder desenvolver atividades produtivas, sabendo o que nós temos, o que tem que ser preservado, aonde é intocado, é intocável e como é que nós temos que produzir para garantir essa segurança da biodiversidade. Então, a ciência é a nossa bússola, políticas públicas baseadas em evidência científica. Esse é o caminho para a gente desenvolver o Brasil e preservar e desenvolver os oceanos", defendeu Mercadante, em evento promovido em parceria com a Marinha brasileira, na Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou nesta segunda-feira, 2, um novo pacote de fomento a ações pela preservação da biodiversidade marinha e ao desenvolvimento sustentável da economia do mar. O volume de recursos mobilizados no âmbito da iniciativa BNDES Azul agora soma R$ 350 milhões. Entre os projetos contemplados está o mapeamento de atividades no ecossistema litorâneo da região Norte, o que pode subsidiar com informações científicas a discussão sobre a exploração de óleo e gás na região da Margem Equatorial, apontou Mercadante.

O banco de fomento anunciou na cerimônia que o consórcio formado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Environpac Sustentabilidade e Codex Remote saiu vencedor do edital para conduzir o Planejamento Espacial Marítimo (PEM) da região Norte do Brasil. O estudo abrange as áreas costeiras dos Estados do Maranhão, Pará e Amapá, com aporte previsto de R$ 13,3 milhões em recursos não reembolsáveis do BNDES, através do Fundo de Estruturação de Projetos (BNDES FEP). Na ocasião, Mercadante afirmou que essa região da Margem Equatorial "pode ter um peso decisivo nas reservas estratégicas do país".

"E a Petrobras geriu com muita competência todo o pré-sal e toda essa riqueza que mudou a trajetória da economia brasileira, o nosso balanço de pagamentos. É uma fonte de estabilidade para o desenvolvimento. E 80% do nosso gás também vêm dos oceanos, na nossa plataforma continental", discursou o presidente do BNDES.

O banco formalizou também, no evento, a assinatura do contrato para o Planejamento Espacial Marítimo (PEM) Sudeste, que será executado pelo consórcio "Sudeste Azul", formado pela própria FGV e pela Environpact Sustentabilidade, com R$ 12 milhões em recursos também do BNDES FEP. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo concentram 82% da economia azul brasileira, em razão das atividades portuárias, de óleo e gás e turismo, lembrou o banco de fomento.

"Os dois projetos integram o conjunto de estudos apoiados pelo banco para estruturar o PEM no Brasil, que inclui ainda a região Sul, sendo o Nordeste apoiado pelo MMA. Ao todo, o BNDES investirá R$ 32,3 milhões não reembolsáveis na estruturação da política pública. A implementação do PEM é um compromisso assumido pelo Brasil na Conferência da ONU para os Oceanos, em 2017. A meta do governo é concluir o mapeamento em todas as regiões até 2030, consolidando o PEM como política pública nacional", informou o BNDES, em nota. "A iniciativa é coordenada conjuntamente pela Marinha do Brasil, por meio da Secirm (Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar), e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com apoio técnico e financeiro do BNDES e do Funbio."