Despesas aéreas devem atingir US$ 913 bi em 2025, alta de 1% ante 2024, diz Iata

As despesas do setor aéreo global devem atingir US$ 913 bilhões em 2025, estima a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). A cifra representa uma alta de 1%, com o alívio vindo dos menores preços do combustível.

A projeção da Iata é que o combustível de aviação atinja uma média de US$ 86/barril em 2025, bem abaixo da média de US$ 99 em 2024. Isso resultaria em uma custo total com combustível de US$ 236 bilhões, 25,8% de todos os custos operacionais.