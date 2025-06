Bristol Myers se junta à corrida do setor farmacêutico em acordo de US$ 11,1 bi com BioNTech

A Bristol Myers Squibb entrou na nova e mais intensa rivalidade da indústria farmacêutica nesta segunda-feira, 2, ao assinar um acordo para potencialmente investir até US$ 11,1 bilhões em um novo tipo de medicamento contra o câncer. Inicialmente, a empresa pagará US$ 1,5 bilhão para a alemã BioNTech pelos direitos de desenvolver e vender em conjunto um anticorpo biespecífico PD-L1/VEGF-A, chamado BNT327.

Posteriormente, a Bristol pagará outros US$ 2 bilhões até 2028, enquanto a farmacêutica alemã receberá outros US$ 7,6 bilhões da empresa se o programa atingir determinadas metas. As empresas dividirão igualmente todos os custos e lucros futuros de desenvolvimento.