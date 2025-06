Stanley Fischer, ex-vice-presidente do BC dos Estados Unidos, morre aos 81 anos

Em nota, a instituição afirma que Fischer teve um "grande impacto na economia israelense", tanto na década de 1980, quando atuou como representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Israel e desempenhou um papel fundamental na formulação do Plano de Estabilização Econômica de 1985, quanto posteriormente, durante seu mandato no banco, quando liderou uma política econômica responsável durante um período desafiador, incluindo a crise financeira global de 2008.

O economista Stanley Fischer, ex-vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) entre 2014 e 2017, morreu aos 81 anos na noite de sábado, 31. A morte foi anunciada pelo Banco de Israel, comandado por Fischer entre 2005 e 2013. A causa não foi divulgada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Gerações de funcionários do Banco de Israel e eu inclinamos nossas cabeças hoje em memória do professor Fischer, cuja contribuição ao Banco de Israel e ao avanço da economia israelense foi verdadeiramente significativa. Nossas mais profundas condolências à sua família", afirmou o atual presidente do Banco de Israel, Amir Yaron.

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ex-presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfajn, também lamentou o falecimento de Fischer.

"Stan foi meu orientador de tese e uma referência para toda a vida (e para muitos!)", afirmou em publicação nas redes sociais. "Sua carreira abrange uma extraordinária trajetória acadêmica e altos cargos de formulação de políticas no FMI, Banco Mundial, Federal Reserve e como governador do Banco de Israel. Seu legado permanece com todos nós", complementou Goldfajn.