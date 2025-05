CBI: Emissões globais somaram US$ 1,05 tri em 2024; emissões do Brasil somaram US$ 11 bi

As emissões globais sustentáveis alinhadas somaram US$ 1,05 trilhão em 2024, conforme dados da Climate Bonds Initiative (CBI), com o Brasil respondendo por US$ 11 bilhões desse montante. No ano passado, o total de captações superou em 11% o volume do ano anterior, de US$ 946,9 bilhões. Os dados fazem parte do 14º relatório "Estado do Mercado Global de Dívida Sustentável", elaborado pela ONG internacional com sede no Reino Unido, que é referência por trabalhar para mobilizar capital global para ação climática.

Foram fechadas 10.331 operações, um recorde que significa um aumento anual de 31% sobre 2023. "Esse crescimento demonstra a crescente demanda por transparência e rigor no mercado de dívida sustentável", trouxe a CBI. Os Estados Unidos lideraram o mercado de títulos verdes alinhados, com 1.413 operações, após a retração registrada no ano anterior, seguido pela China, com 351 transações.