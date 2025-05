Trump critica China, defende tarifas e diz que EUA estão perto de acordos no Irã e em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a China por ter "violado" partes do acordo comercial com Washington. "Falarei com o presidente Xi Jinping e espero que possamos resolver isso", disse ele nesta sexta-feira, 30, durante uma coletiva em que anunciou a saída de Elon Musk do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês).

Trump também pontuou estar "muito feliz" com uma decisão judicial que manteve a validade de tarifas comerciais. "Tarifas são muito importantes para o nosso país. Os juízes tentaram tirar meu poder de presidente sobre elas", pontuou. "Agora vamos à Corte e vamos ganhar essa batalha". O presidente argumentou que a política comercial exige rapidez, e que "demoraria meses até o Congresso concordar com as tarifas. Temos que ser rápidos".