Setor público tem superávit primário de R$ 14,150 bi em abril, mostra BC

Segundo os dados do BC, o Governo Central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve superávit de R$ 16,227 bilhões em abril. Estados e municípios tiveram déficit de R$ 659 milhões, e as empresas estatais, déficit de R$ 1,418 bilhão.

Acumulado do ano

De acordo com o BC, o setor público consolidado teve superávit primário de R$ 102,860 bilhões no acumulado de janeiro a abril de 2025. O resultado é equivalente a 2,54% do Produto Interno Bruto (PIB).

O desempenho foi puxado por um superávit primário de R$ 68,555 bilhões nas contas do Governo Central, o equivalente a 1,69% do PIB. Estados e municípios tiveram superávit de R$ 36,996 bilhões (0,91% do PIB), e as empresas estatais, déficit de R$ 2,691 bilhões (0,07% do PIB).