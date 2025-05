Porta-voz da embaixada chinesa diz que país está preocupado com 'abuso das medidas' dos EUA

Em uma declaração nesta sexta-feira, o porta-voz da embaixada chinesa, Liu Pengyu, disse que a China e os EUA mantiveram a comunicação desde as negociações em Genebra. "Recentemente, a China levantou repetidamente preocupações com os EUA em relação ao abuso das medidas de controle de exportação no setor de semicondutores e outras práticas relacionadas", pontuou ele.

"A China, mais uma vez, pede que os EUA corrijam imediatamente suas ações errôneas, cessem as restrições discriminatórias contra a China e defendam conjuntamente o consenso alcançado nas negociações de alto nível em Genebra".