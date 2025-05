Para IBGE, setor industrial está sendo negativamente afetado pela política monetária

A política monetária afetou no primeiro trimestre o desempenho da indústria de transformação e da construção, mas o bom desempenho da agropecuária ofuscou o alcance do aperto monetário. A avaliação é de Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024. Sob a ótica da oferta, o resultado foi impulsionado, sobretudo, pela agropecuária, que expandiu 12,2%.

"Tem efeito em cadeia. Não dá para quantificar exatamente, mas é um setor primário, tem uma cadeia produtiva comprida lá para frente, ela influencia positivamente vários setores", disse Palis. Os Serviços, com alta de 0,3%, também contribuíram positivamente para o PIB do primeiro trimestre, com destaque para o crescimento de 3,0% em Informação e comunicação, especialmente devido ao aumento de Internet e desenvolvimento de sistemas. Por outro lado, a Indústria de transformação encolheu 1,0% no primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024, e a Construção caiu 0,8%. Como consequência, o PIB industrial recuou 0,1% no primeiro trimestre, afetado pela política monetária restritiva. "As duas atividades que estão caindo mais em relação ao quarto trimestre são as duas maiores quedas, transformação e construção, as que têm maior peso no PIB da indústria. É pela política monetária restritiva. São as atividades econômicas que estão realmente mais impactadas pela política monetária mais restritiva", frisou Palis.