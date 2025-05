Moedas globais: dólar se mantém estável com queda da inflação e críticas de Trump à China

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, subiu 0,05%, a 99,329 pontos. O DXY acumulou alta de 0,3% na semana e baixa de 0,24% no mês. Por volta das 16h50 (horário de Brasília), o dólar caía para 144,00 ienes, enquanto o euro cedia para US$ 1,1353 e a libra era negociada em baixa, a US$ 1,3469.

Por outro lado, exercendo pressão de baixa sobre a divisa americana, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA confirmou as projeções. Na comparação anual, a inflação foi de 2,3% para 2,1%, se aproximando da meta do Fed, de 2% ao ano. O PCE é o índice preferido do banco central americano.

Segundo analistas do Bank of America, as tarifas de Trump são mais negativas para a economia americana e para o dólar do que para outros países e moedas. As tarifas criam o risco de retaliação e os EUA "comercializam mais com o resto do mundo do que o resto do mundo comercializa com os EUA", dizem.

Os dados econômicos determinarão o destino do dólar. Se os indicadores dos EUA forem positivos, "esperamos que os investidores comecem a ignorar o ruído político" e apoiem a moeda americana. No entanto, o BofA se prepara para dados fracos, já que a incerteza política paralisa planos de contratação e investimento.

*Com informações da Dow Jones Newswires