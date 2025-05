Meliuz fará oferta primária de ações de até R$ 450 milhões para compra de bitcoin

A oferta, que será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com esforços de colocação no exterior, terá coordenação do BTG Pactual (coordenador líder), com contrato de garantia firme de liquidação.

A primeira data de corte da oferta prioritária ocorre em 3 de junho, com o início do período de subscrição prioritária no dia seguinte. A segunda data de corte da oferta prioritária acontece em 9 de junho, com encerramento do período de subscrição prioritária no dia 10.

A fixação do preço por ação ocorre no dia 12 de junho, com o início das negociações das ações e dos bônus de subscrição na B3 previsto para 16 de junho.