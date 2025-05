Exportação brasileira de tabaco cresce 18% no 1º quadrimestre ante igual período de 2024

A exportação brasileira de tabaco registrou aumento de 17,87% no primeiro quadrimestre, passando de US$ 776,6 milhões nos primeiros quatro meses de 2024 para US$ 907,624 milhões, configurando o melhor desempenho da década para o primeiro quadrimestre. Os dados são do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco), com base em estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC/ComexStat). Em volume, partiram dos portos brasileiros 133.484 toneladas entre janeiro e abril, um aumento de 4% em comparação com igual período do ano passado.

O presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco), Valmor Thesing, disse em comunicado que o setor é muito importante para a economia dos três Estados da Região Sul, sendo a indústria do tabaco responsável por mais de 40 mil trabalhadores diretos e contribuindo com aproximadamente R$ 17 bilhões em tributos anuais ao governo brasileiro. A expectativa é encerrar o ano de 2025 com US$ 3 bilhões em divisões provenientes das exportações do produto. A projeção, com base em pesquisa encomendada à consultoria Deloitte, é de crescimento entre 10,1% e 15% nas exportações em relação a 2024.