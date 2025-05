Déficit nominal do setor público soma R$ 55,536 bi em abril, revela BC

O déficit nominal do setor público atingiu R$ 160,645 bilhões, ou 3,97% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, soma R$ 934,376 bilhões, ou 7,76% do PIB.

O Governo Central teve despesas de R$ 60,193 bilhões na conta de juros. Os governos regionais gastaram R$ 9,204 bilhões, e as empresas estatais, R$ 289 milhões.

No acumulado do ano até abril, a despesa do setor público com juros atingiu R$ 263,505 bilhões, ou 6,51% do PIB.

Já no acumulado de 12 meses, a despesa soma R$ 928,363 bilhões, ou 7,71% do PIB. Em 2024, somou R$ 950,423 bilhões, ou 8,09% do PIB.