China forma nova organização internacional de mediação com países emergentes

Pequim destacou o grupo como a primeira organização jurídica intergovernamental do mundo para resolver disputas por meio de mediação, dizendo que será um mecanismo importante para proteger os princípios da Carta das Nações Unidas.

"A criação da Organização Internacional de Mediação ajuda a superar a mentalidade de soma zero de você perde e eu ganho", enfatizou ele.

Em uma cerimônia, o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, disse que a China há muito tempo defende o tratamento de diferenças com um espírito de compreensão mútua e construção de consenso por meio do diálogo, ao mesmo tempo em que visa fornecer "sabedoria chinesa" para resolver conflitos.

O apoio de nações em desenvolvimento sinalizou a crescente influência de Pequim no sul global em meio ao aumento das tensões geopolíticas, em parte exacerbadas pelas tarifas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump.

