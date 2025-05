Bolsas da Europa buscam recuperação após perdas recentes, apesar de guerra tarifária judicial

São Paulo, 30/05/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, ensaiando recuperação de perdas dos dois pregões anteriores, apesar das incertezas criadas pela guerra judicial em torno das tarifas do governo Trump.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,63%, a 551,32 pontos, preparando o terreno para encerrar maio com o primeiro desempenho positivo em três meses, tendo acumulado ganhos de mais de 4% neste mês em meio ao alívio nas tensões comerciais, principalmente entre EUA e China.

A batalha jurídica deflagrada pelas tarifas dos EUA, no entanto, é fator de preocupação. Na quarta-feira, o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA havia bloqueado o tarifaço de Washington, com o argumento de que o presidente Donald Trump havia excedido sua autoridade no assunto. Ontem, porém, uma corte de apelações anulou a decisão da véspera.

Além disso, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, comentou ontem em entrevista à Fox News que as negociações comerciais entre EUA a China estão "um pouco travadas".

No noticiário macroeconômico, o setor varejista da Alemanha decepcionou com uma queda maior do que se previa nas vendas de abril. Nas próximas horas, será divulgada prévia da inflação ao consumidor (CPI) alemão de maio.