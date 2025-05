Trump: Tribunal de Comércio incrivelmente decidiu contra os eua em relação às tarifas

"A decisão da Corte de Comércio Internacional dos EUA é muito errada e muito política! Esperamos que a Suprema Corte reverta essa decisão horrível e ameaçadora para o país, de forma rápida e decisiva. Não se deve permitir que os 'traficantes' de bastidores destruam nossa nação!", escreveu ele no Truth Social.

Segundo Trump, se as decisões de tarifas tiverem que passar pela aprovação do Congresso haverá um desgaste com burocracia desnecessária e "isso destruirá completamente o poder presidencial".

O presidente anunciou também que fará uma coletiva com Elon Musk amanhã, às 14h30 (de Brasília). "Este será seu último dia, mas não realmente, porque ele sempre estará conosco, ajudando em todo o caminho", acrescentou.