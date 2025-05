Reajuste salarial dos servidores federais vai para sanção do presidente Lula

Com impacto de R$ 17,9 bilhões em 2025 e de R$ 8,5 bilhões em 2026 , o projeto de lei (PL) que reajusta os salários de várias categorias dos servidores públicos federais foi aprovado pelo Senado, e segue para a sanção do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Essa MP determinou o começo do pagamento do valor adicionado na remuneração mensal em maio, retroativamente a janeiro. Assim, para que esse repasse não seja interrompido, o PL precisa ser sancionado até o dia dois do próximo mês.

Confira abaixo o que o PL estabelece:

Além do aumento remuneratório, o PL ainda cria carreiras, transforma cargos vagos em outras funções, define regras de incorporação de gratificações de desempenho, e prevê a reestruturação de cargos e carreiras do setor público, com escalonamento mais longo e tempo mínimo para a evolução profissional.

Em relação às atualizações diferenciadas nos montantes recebidos por categorias, elas ocorrem, de acordo com o Governo Federal, por cumprirem acordos acertados no ano passado. Para as sem acordo ou sem negociação, o texto concede aumento de 9% em 2025 e de 9% em 2026.

Entre as categorias beneficiadas, com as negociações com o Executivo, estão as do Banco Central, de fiscalização agropecuária, da diplomacia, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), da previdência, saúde e trabalho, da polícia rodoviária federal, do magistério federal, entre outras.