Para dirigente, se tarifas forem evitadas, Fed pode voltar a um ponto em que juros possam cair

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que "se as tarifas forem evitadas por meio de um acordo ou de outra forma, poderemos voltar a uma situação em que as taxas de juros possam ser reduzidas", ao comentar a decisão de um tribunal dos Estados Unidos de declarar ilegais as tarifas globais impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Durante evento da Câmara Regional de Detroit, Goolsbee ainda falou, quando questionado sobre a pressão de Trump por uma redução nas taxas de juros do país, que "se políticos quiserem controlar as taxas, a inflação voltará".